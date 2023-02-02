В Україну йде справжня зима: синоптики розповіли наскільки сильними будуть морози та хуртовини

Цьогорічна зима видалася аномально теплою, туманною, вологою, без снігу та звичних для українського клімату морозів. Та ось, розпочався лютий і здається зима ще встигне вступити у свої права. Погода в багатьох українських регіонах різко погіршала. Подекуди вже є чималий морозець, а також невеликі опади у вигляді снігу. Астрологи кажуть, що це лише початок. Ймовірно цього року зима буде ще й у березні, адже саме на кінець лютого і початок березня прогнозують найлютіші заметілі.

Насувається потужний циклон

Синоптик Станіслав Щедрін розповів, що насувається потужний циклон. Він принесе різке похолодання, а також сніг з дощем на всю територію України. Вже з 10 лютого температура повітря вночі опуститься нижче 14 градусів. В середині місяця буде короткочасна відлига, а потім зима знову залютує. Відчутне потепління, аж до +14 варто очікувати ближче до середини березня. З цим прогнозом погоджується й ряд інших фахівців. Кажуть, що найхолодніше буде на сході та півночі країни, а також у Карпатах. Найтепліше буде на півдні. На заході та у центрі спостерігатиметься приблизно однакова погода.



Якою ж буде мінімальна температура у лютому, поки що детального прогнозу немає. Раніше синоптики прогнозували сильні морози на січень, але ці слова не збулися.

Через кілька десятків років зими зовсім може не стати

Експерти кажуть, що на український клімат неабияк впливає глобальне потепління. Якщо раніше зима починалася ще у листопаді, була сніжною та морозною, то зараз снігу може й зовсім не бути. Кліматологи говорять, що ця тенденція лише посилюватиметься. Щороку зима в Україні ставатиме все теплішою. Літо своєю чергою буде більш спекотним та засушливим. Це негативно впливатиме на родючість землі і врожай.