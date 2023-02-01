В ПФУ рассказали, как будут начислять пенсию в 2023 году: есть нюанс

В Украине начисление пенсии уже много лет происходит по одним и тем же правилам. Для того чтобы в 60 лет претендовать на заслуженный отдых, нужно наработать до этого времени определенное количество стажа. По состоянию на 2023 это уже 30 лет. Прошлого года было 29 лет, а в 2024 году будет 31 год. Согласно обновлениям в Пенсионной реформе по одному году в стаж будут добавлять вплоть до 2028 года включительно. То есть суммарно в скором будущем нужно будет иметь минимум 65 лет стажа, чтобы в 60 лет оформить выплату. В то же время есть еще один нюанс, который учитывают.

Учитывают уровень заработка за определенный период

При начислении пенсии в Пенсионный фонд учитывают заработок за любой период начиная с 1 июля 2000 года.

“Справка о доходе за любые 60 календарных месяцев работы подряд до 1 июля 2000 года обязательно предоставляется в орган Пенсионного фонда Украины в случае, если лицо после 1 июля 2000 года получило менее пяти лет страхового стажа“, — сообщили в пресс-службе ПФУ.

Что касается размера пенсии, то при расчетах используют много разных показателей, которые в результате формируют конечную сумму. Это и количество стажа (часто он сверхурочный). Также имеет значение размер заработной платы и сумма взносов, которые работодатель вносил в страховой фонд.

Кстати, вскоре в Украине должны заработать частные пенсионные фонды, где люди могут самостоятельно открывать счета и накапливать деньги на пенсию. Это уместно для тех, кто работает неофициально или не работает совсем, но хочет иметь стаж. Суммы взносов будут минимальными и будут рассчитываться параллельно минимальной зарплате. Работающие официально тоже могут делать накопления в частных фондах. С наступлением пенсионного возраста они будут получать сразу две выплаты.