В ПФУ розповіли, як нараховуватимуть пенсію у 2023 році: є нюанс

В Україні нарахування пенсії вже багато років відбувається за одними і тими ж правилами. Для того, щоб в 60 років претендувати на заслужений відпочинок, потрібно напрацювати до цього часу певну кількість стажу. Станом на 2023 рік це вже 30 років. Минуло року було 29 років, а у 2024 буде 31 рік. Згідно з оновленнями у Пенсійній реформі по одному року до стажу будуть додавати аж до 2028 року включно. Тобто сумарно у недалекому майбутньому потрібно буде мати мінімум 65 років стажу, щоб в 60 оформити виплату. Водночас є ще один нюанс, який враховують.

Враховують рівень заробітку за певний період

При нарахуванні пенсії, у Пенсійному Фонді враховують заробіток за будь-який період починаючи з 1 липня 2000 року.

“Довідка про дохід за будь-яких 60 календарних місяців роботи підряд до 1 липня 2000 року обов’язково надається в орган Пенсійного фонду України у випадку, якщо особа після 1 липня 2000 року отримала менш ніж п’ять років страхового стажу”, – повідомили у пресслужбі ПФУ.

Щодо розміру пенсії, то при розрахунках використовують багато різних показників, які в результаті формують кінцеву суму. Це і кількість стажу (часто він понаднормовий). Також має значення розмір зарплати й сума внесків, які роботодавець вносив у страховий фонд.

До слова, невдовзі в Україні мають запрацювати приватні пенсійні фонди, де люди можуть самостійно відкривати рахунки й накопичувати гроші на пенсію. Це доречно для тих, хто працює неофіційно, або не працює зовсім, але хоче мати стаж. Суми внесків будуть мінімальними, та розраховуватимуться паралельно до мінімальної зарплати. Ті, хто працює офіційно, теж можуть накопичувати у приватних фондах. З настанням пенсійного віку вони отримуватимуть одразу дві виплати.