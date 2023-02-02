Ряд товарів можна буде оплачувати тільки карткою: готівку заборонять

В Україні вільно можна розраховуватися у торгових мережах як готівкою, так і картками. Звісно за умови, що в магазині є термінал. Та ось, анонсовано деякі зміни, які створять великі незручності тим, хто все ще не дружить з банківськими картками й не звик носити їх з собою. Бензин, сигарети та алкоголь можна буде купувати виключно за безготівковим розрахунком. Заборону на готівку планують ввести, щоб вивести з тіні ряд доходів та збільшити кількість надходжень до казни.

Це ще й боротьба з контрабандою

Також, на такі дії в Уряді йдуть, щоб зменшити кількість контрабандистів, і звільнити полиці від неякісної продукції, яка інколи може призвести до отруєння та навіть фатального кінця. Також, у зв’язку з цим, абсолютно кожен магазин та навіть найменший кіоск, повинні мати термінал. Це стосується як міст, так і найменших селищ. Коли саме проєкт вступить в дію, та чи відбуватиметься все поступово, чи ні — повідомлять згодом. Поки що дана ініціатива на стадії обговорення та планування.

В магазинах прийматимуть електронні гривні

Ну і до теми готівки та безготівкових розрахунків. Наразі в Національному Банку працюють над створенням власних електронних грошей. Така практика, мовляв, поширена у багатьох цивілізованих країнах. Україна в цьому випадку не пастиме задніх, адже з цифровізацією у нас повний порядок. Електронні гроші матимуть таку ж силу, як і звичайні. Ними планують у майбутньому виплачувати соціальні виплати, та навіть пенсію. Ймовірно, дана ініціатива буде впроваджуватися поступово, щоб людям легше було пристосуватися до оновлень. Особливо, якщо мова про старше покоління, яке надає перевагу традиційним платіжним засобам.