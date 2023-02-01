Експерт розповів, чи може МіГ-29 перехоплювати гіперзвукові ракети

Попри те, що МіГ-29, які стоять на озброєнні повітряних сил, мають підходящі радари, їх неможливо використовувати для перехоплення гіперзвукових ракет Х-22. Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов.

Подробиці

Експерт зазначає, що МіГи неможливо використовувати для перехоплення ракет в рамках єдиної системи управління вогнем протиракетної оборони.

Щоб це стало можливим знадобиться інтегрувати в ці літаки спеціальний софт та обладнання. Також знадобиться модернізація бортової авіоніки, інакше винищувач не здатен перехопити, наприклад, російські Х-22.

Водночас, ефективно перехоплювати гіперзвукові Х-22 можуть американські F-16 та МіГ-31. F-16 можуть працювати в комплексі з системами протиповітряної оборони й ефективно знищувати ракети. Також американські літаки можуть передавати наземним батареям інформацію для захоплення повітряних цілей, в тому числі гіперзвукових ракет.

Нагадаємо, що ракети Х-22 класифікуються як гіперзвукові. На озброєнні Збройних сил України поки немає систем протиповітряної чи протиракетної оборони які можуть їх знищувати.

Однак таке завдання під силу системам протиракетної оборони Patriot та SAMP/T. Українські військові вже кілька тижнів перебувають в Сполучених Штатах Америки, де навчаються керувати американськими системами ПРО Patriot. Стандартна програма передбачає проходження шестимісячного курсу. Оскільки в України немає стільки часу, то американські військові розробили спеціальну скорочену програму. Тож ймовірно вже цієї весни американські системи Patriot стануть на захист українського неба

Нагадаємо, що одну батарею цих систем ПРО нам нададуть США, ще по одній батареї пообіцяла Німеччина та Нідерланди.

Також днями Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон не згоден на передачу Україні винищувачів F-16. Проте не варто хвилюватися, раніше в Сполучених Штатах Америки такі ж заяви робили стосовно передачі систем протиракетної оборони Patriot та системи залпового вогню HIMARS.