Ціни на продукти знову шокують: скільки будемо платити за популярні овочі та фрукти 

Станом на 1 лютого 2023 року ціни на деякі популярні овочі та фрукти суттєво зросли. Причина — сезонність. Адже одна із причин здорожчання — це зменшення попиту та запасів деяких популярних продуктів.

Як змінилися ціни на популярні овочі та фрукти

В першу чергу помітно зросли ціни на помідори. До цього призвело збільшення попиту на тепличні томати. Саме тому на українському ринку відчувається суттєве скорочення цього популярного овочу.

Наразі імпортні помідори продають по 65-73 гривні за кілограм, тобто 1,78-2 долари за кілограм. В порівняні з минулим роком, це приблизно на 10% дорожче.

Значно змінилася ціна й на моркву. Експерти стверджують, що причина здорожчання прихована в скороченні запасів моркви в сховищах. До того ж врожай того року був не надто хорошим. Зараз моркву можна купити по 20-25 гривень, тобто 0,55-0,68 долара за кілограм. Це на 17% дорожче, ніж в середині січня.

Також подорожчали столові буряки, цибуля та солодкий перець, а також огірки. Водночас картопля та часник трохи здешевшали.

Щодо фруктів, то ціни теж змінилися. Особливо відчутно подорожчали яблука та виноград. Також незначно підвищили ціни на гранати, ківі та банани, а також мандарини та грейпфрут. А от груші та апельсини дещо подешевшали.

Нижче ви знайдете актуальні ціни на популярні продукти станом на 1 лютого. Тож середня вартість популярних овочів та фруктів є такою:

цибуля зелена – 41,27 за 100 г;

капуста молода – 54,40 грн/кг;

картопля – 9,80 грн/кг;

цибуля біла – 79,90 грн/кг;

морква – 26,37 грн/кг;

огірки – 74,99 грн/кг;

перець болгарський жовтий – 164,60 грн/кг;

буряк – 12,49 грн/кг;

часник – 112,95 грн/кг;

апельсини – 59,23 грн/кг;

банани – 70,45 грн/кг;

виноград – 184,45 грн/кг;

мандарини – 73,92 грн/кг.

Загалом таке явище є сезонним. Та й загалом ціни не є надто високими, враховуючи складні обставини сьогодення та труднощі з логістикою.