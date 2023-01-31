Эксперты рассказали, как идентифицировать некачественный продукт, взглянув на этикетку

Сегодня в супермаркетах огромное разнообразие товаров. Каждый продукт представлен во многих вариантах. Купить можно как достаточно качественную еду, так и сплошную химию. Как отмечают эксперты, не всегда то, что дорогое — обязательно качественное. Иногда бывают исключения, что покупая с первого взгляда дорогой и добротный продукт, на деле получаем нечто вроде ГМО. Некоторые люди имеют привычку вчитываться в то, что пишет на этикетке. Это действительно важно. А вот какую информацию искать, на что в первую очередь обращать внимание и что вас должно сильно настораживать? Рассказываем.

На этикетке нужно искать несколько пунктов

Конечно, в первую очередь надо читать состав. Он имеется на каждой единице продукции. Состав состоит из “нормальных” компонентов, нейтральных, которые каждый может выбирать по желанию. Нежелательных и категорически не рекомендующих употреблять в пищу.

Итак, давайте по порядку.

Всегда смотрите на первый компонент в составе. Это означает, что его больше всего в данном продукте. Иногда это вода. Далее следуют нормальные продукты и те, которые каждый выбирает отталкиваясь от собственных пожеланий. К примеру, сахар, глютен, лактоза, соль. Они вроде бы и не являются критически вредными, по крайней мере, это не химия. Однако некоторые от них отказываются из-за диеты, непереносимости или просто здорового образа жизни. Далее в списке могут идти нежелательные составляющие, такие, как пальмовое масло. Еще один такой компонент – модифицированный крахмал. Завершают этот список ингредиенты, которых категорически следует избегать. Если это молочные продукты, то лишним у них есть крахмал. В шоколаде не должно быть пальмового масла. Следует избегать колбасных изделий, в которых есть ММО. Так обозначают копыта и обрезки.

Как видим, вычитывать придется не так уж много, но эта информация поможет сберечь здоровье.