Експерти розповіли, як ідентифікувати неякісний продукт глянувши на етикетку

Сьогодні в супермаркетах величезне різноманіття товарів. Кожен продукт представлений у багатьох варіаціях. Купити можна як доволі якісну їжу, так і суцільну хімію. Як зазначають експерти не завжди те, що дороге — обов’язково якісне. Інколи бувають виключення, що купуючи з першого погляду дорогий та добротний продукт, на ділі отримуємо щось схоже на ГМО. Деякі люди мають звичку вчитуватися в те, що пише на етикетці. Це дійсно важливо. А от яку інформацію шукати, на що в першу чергу звертати увагу, і що вас має сильно насторожувати? Розповідаємо.

На етикетці потрібно шукати кілька пунктів

Звісно в першу чергу треба читати склад. Він є на кожній одиниці продукції. Склад складається з “нормальних” компонентів, нейтральних, які кожен може вибирати за бажанням.

Небажаних, і таких, які категорично не рекомендують вживати у їжу. Отож, давайте по-порядку.

Завжди дивіться на перший компонент у складі. Це означає, що його найбільше у даному продукті. Інколи це вода. Далі йдуть нормальні продукти й ті, які кожен обирає відштовхуючись від власних побажань. Наприклад, цукор, глютен, лактоза, с іль . Вони начебто й не є критично шкідливими, принаймні це не хімія. Однак дехто від них відмовляється через дієту, непереносність або просто здоровий спосіб життя. Далі в списку можуть йти небажані складники, такі як пальмова олія. Ще один такий компонент — модифікований крохмаль. Завершують цей список інгредієнти, яких категорично треба уникати. Якщо це молочні продукти, то зайвим в них є крохмаль. В шоколаді немає бути пальмової олії. Слід уникати ковбасних виробів в яких є ММО. Так позначають ратиці та обрізки.

Як бачимо, вичитувати доведеться не так багато, але ця інформація допоможе зберегти здоров’я.