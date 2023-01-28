В АТБ и некоторых других торговых сетях можно бесплатно получить продукты: детали

В Украине с каждым днем становится все больше людей, нуждающихся в финансовой поддержке. Государство обеспечивает внутренне перемещенных лиц ежемесячными выплатами, но, конечно же, этого мало. Кроме ВПЛ есть и многие другие украинцы, без этого статуса, но в трудной жизненной ситуации. Именно поэтому, в Минсоцполитики работают над тем, чтобы привлечь побольше благотворительных организаций и просто небезразличных людей, которые могли бы обеспечивать материальную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается. Очередная помощь будет касаться продуктов питания. Их можно будет получить в таких торговых сетях как АТБ, Сильпо, Фора, Фоззи и Траш.

Процесс получения помощи

Лицо, желающее получить помощь, должно зарегистрироваться на сайте https://social.edopomoga.gov.ua/ru/. Оставить на ресурсе заявку о том, что оно хочет получить помощь, и выбрать в списке партнеров сеть АТБ или другой супермаркет в списке. Далее следует дождаться, когда благотворитель выберет эту заявку и оплатит ее. Оставляющий заявку получит уведомление на телефон в виде кода. Этот код затем нужно указать на кассе, чтобы получить продукты. Что касается того, кто может подавать заявку, то особых требований нет. На помощь имеет право претендовать каждый, кто в ней действительно нуждается.

Другие выплаты тоже актуальны

Если вы имеете статус внутренне перемещенного лица, живете на освобожденных от оккупации территориях или близко к фронту, то имеете право на большинство выплат, которые сейчас актуальны. Ознакомиться с перечнем пособий можно на платформе еПомощь. Также в Минсоцполитики заявили, что возвращается выплата от ООН, на которую претендуют украинцы независимо от города и области, в которой проживают. Правда, если вы получили эту помощь в прошлом году, то повторно ее не начислят.