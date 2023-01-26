Некоторые пенсионеры могут сменить свою пенсию на более выгодную: нужно обращаться в ПФУ

В Украине есть разные виды пенсий. Обычная, которую лицо получает по достижению пенсионного возраста и при наличии страхового стажа. Пенсия в связи с инвалидностью, в связи с потерей кормильца и т.д. В то же время получать сразу две выплаты законом запрещается. Если лицо допустим получает пенсию по инвалидности и в один момент получает право еще на пенсию по возрасту, то должно выбрать, какую из этих двух выплат в дальнейшем оформить. Можно выбрать более выгодную пенсию, более высокую и ту, которая будет индексироваться, ведь индексируются не все.

Чтобы выбрать пенсию, нужно писать заявление в Пенсионный фонд

Если человек хочет поменять выплату, нужно явиться в отделение Пенсионного фонда и написать заявление.

«Если я инвалид ІІ группы бессрочно, перекомиссия в мае была, а 60 лет — в январе 2023 года, будет ли мне автоматически назначена пенсия по возрасту? Или нужно как-то добираться на костылях и писать еще и заявление», – спросил у специалистов ПФУ житель Тернопольской области.



Те ответили, что перерасчет производится только на основании обращения. В телефонном формате или онлайн режиме это сделать невозможно.

За более подробной информацией можно обратиться в контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0-800-503-753 (бесплатно) и (044)281-08-70 или (044)281-08 -71 (тарификация согласно тарифам вашего оператора мобильной связи) с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00 и в субботу с 8:00 до 14:00.

Оформить пенсию можно удаленно

В то же время, подать документы на оформление пенсии по возрасту можно через портал ПФУ. Но для этого нужно зарегистрироваться, создать собственный кабинет и иметь электронную трудовую книжку. Хотя подать документы можно и без нее. Нужно только последовательно заполнять анкету и прикрепить все скан-копии, требуемые системой.