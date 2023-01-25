Украинцам бесплатно раздают продукты в «АТБ»: как получить
Нуждающимся гражданам достаточно заполнить заявку на портале «єДопомога» и получить специальный сертификат, который можно будет обменять на необходимые товары.
Украинцам будут бесплатно раздавать продукты в супермаркетах «АТБ». На днях популярная торговая сеть стала одним из партнеров программы «єДопомога». Чтобы получить продукты гражданам, нуждающимся в помощи, нужно лишь заполнить специальную заявку на сайте благотворительной платформы, а затем воспользоваться полученным сертификатом в одном из магазинов «АТБ».
В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как работает программа помощи нуждающимся гражданам. После регистрации заявок на сайте «єДопомога», они отплачиваются неравнодушными украинцами или иностранными благотворителями. И только после оплаты заявки украинец получает сертификат, с помощью которого он может забрать свои продукты.
Как получить бесплатные продукты в АТБ?
Оформить заявку на получение продуктов совсем несложно. Украинцы могут сделать это онлайн прямо со своего смартфона. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:
- Зарегистрироваться на сайте программы «єДопомога» по ссылке: https://social.edopomoga.gov.ua.
- Заполнить заявку на получение помощи, выбрав сеть «АТБ» из списка партнеров программы.
- Когда заявку выберет и оплатит благотворитель, в электронном кабинете ее автора появится специальный код. Такой же код поступит на его мобильный телефон в виде SMS-сообщения.
- Полученный код необходимо показать на кассе любого супермаркета сети и получить свои продукты. Вместо кода можно предъявить кассиру подписку «єДопомога» с индивидуальным штрих-кодом, который он сможет отсканировать.
Получить необходимые товары украинцы могут не только в супермаркетах «АТБ». Кроме этой торговой сети партнерами программы являются также «Сильпо», «Траш», «Fozzy» и «Фора». Чтобы «заказать» продукты в этих магазинах, нужно выбрать один из них при заполнении заявки на платформе «єДопомога».
Кстати помочь нуждающимся украинцам можно не только продуктами, но и лекарствами или даже бензином. То есть, всеми теми товарами, которые доступны для приобретения в магазинах сетей-партнеров благотворительной программы.
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