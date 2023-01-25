Украинцам бесплатно раздают продукты в «АТБ»: как получить

Украинцам будут бесплатно раздавать продукты в супермаркетах «АТБ». На днях популярная торговая сеть стала одним из партнеров программы «єДопомога». Чтобы получить продукты гражданам, нуждающимся в помощи, нужно лишь заполнить специальную заявку на сайте благотворительной платформы, а затем воспользоваться полученным сертификатом в одном из магазинов «АТБ».

В Министерстве социальной политики Украины рассказали, как работает программа помощи нуждающимся гражданам. После регистрации заявок на сайте «єДопомога», они отплачиваются неравнодушными украинцами или иностранными благотворителями. И только после оплаты заявки украинец получает сертификат, с помощью которого он может забрать свои продукты.

Как получить бесплатные продукты в АТБ?

Оформить заявку на получение продуктов совсем несложно. Украинцы могут сделать это онлайн прямо со своего смартфона. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

Зарегистрироваться на сайте программы «єДопомога» по ссылке: https://social.edopomoga.gov.ua. Заполнить заявку на получение помощи, выбрав сеть «АТБ» из списка партнеров программы. Когда заявку выберет и оплатит благотворитель, в электронном кабинете ее автора появится специальный код. Такой же код поступит на его мобильный телефон в виде SMS-сообщения. Полученный код необходимо показать на кассе любого супермаркета сети и получить свои продукты. Вместо кода можно предъявить кассиру подписку «єДопомога» с индивидуальным штрих-кодом, который он сможет отсканировать.

Получить необходимые товары украинцы могут не только в супермаркетах «АТБ». Кроме этой торговой сети партнерами программы являются также «Сильпо», «Траш», «Fozzy» и «Фора». Чтобы «заказать» продукты в этих магазинах, нужно выбрать один из них при заполнении заявки на платформе «єДопомога».

Кстати помочь нуждающимся украинцам можно не только продуктами, но и лекарствами или даже бензином. То есть, всеми теми товарами, которые доступны для приобретения в магазинах сетей-партнеров благотворительной программы.