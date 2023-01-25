Українцям безкоштовно роздають продукти в «АТБ»: як отримати

Українцям будуть безкоштовно роздавати продукти у супермаркетах «АТБ». Днями популярна торгова мережа стала одним з партнерів програми «єДопомога». Щоб отримати продукти громадянам, що потребують допомоги, потрібно лише заповнити спеціальну заявку на сайті благодійної платформи, а потім скористатися отриманим сертифікатом в одному з магазинів «АТБ».

У Міністерстві соціальної політики України розповіли, як працює програма допомоги нужденним громадянам. Після реєстрації заявок на сайті «єДопомога», вони отплачуються небайдужими українцями чи іноземними благодійниками. І лише після оплати заявки українець отримує сертифікат, з допомогою якого може забрати свої продукти.

Як отримати безкоштовні продукти в «АТБ»?

Оформили заявку на отримання продуктів зовсім нескладно. Українці можуть зробити це онлайн просто зі свого смартфона. Для цього потрібно виконати наступні кроки:

Зареєструватися на сайті програми «єДопомога» за посиланням: https://social.edopomoga.gov.ua. Заповнити заявку на отримання допомоги, обравши мережу «АТБ» з переліку партнерів програми. Коли заявку обере та оплатить благодійник, в електронному кабінеті її автора з’явиться спеціальний код. Такий самий код надійде на його мобільний телефон у вигляді СМС-повідомлення. Отриманий код потрібно показати на касі будь-якого супермаркету мережі та отримати свої продукти. Замість коду можна також пред’явити касиру підписку «єДопомога» з індивідуальним штрих-кодом, який він зможе відсканувати.

Отримати необхідні товари українці можуть не лише в супермаркетах «АТБ». Крім цієї торгової мережі, партнерами програми є також «Сільпо», «Траш», «Fozzy» та «Фора». Щоб «замовити» продукти в цих магазинах, потрібно обрати один з них під час заповнення заявки на платформі «єДопомога».

Доречі допомогти потребуючим українцям можна не лише продуктами, а й ліками чи навіть бензином. Тобто всіма тими товарами, які доступні для придбання у магазинах мереж-партнерів благодійної програми.