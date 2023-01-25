Онлайн-аптеки: їх особливості та правила вибору

Онлайн-аптеки – відносно новий спосіб купівлі медичних засобів. Саме через це довіра до них досі залишається на середньому рівні. Про те, як вибрати надійного постачальника ліків, та чому варто знайти хорошу інтернет-аптеку, розповімо далі.

Переваги замовлення ліків онлайн

Покупці, для яких аптека онлайн є таким самим звичайним сервісом, як і інтернет-магазини, виділяють безліч їх переваг:

Цілодобовий режим роботи. Оформити замовлення можна в будь-який зручний час, що особливо важливо для зайнятих людей. Доставка медикаментів додому чи до найближчої аптеки мережі. Таким чином можна заощадити час на пошуки ліків по місту. Консультація досвідчених провізорів та фармацевтів. В чаті чи за номерами телефонів можна отримати допомогу в підборі ліків та їх аналогів, отримати відповіді на запитання стосовно приймання препаратів. Гнучка цінова політика. Функціонування онлайн-аптеки менш затратне для власника, ніж навіть найменша стаціонарна точка продажу. Наявність відгуків та можливість перевірки легальності функціонування аптеки. В режимі офлайн дізнатись більше про обрану фармацевтичну компанію не вдасться.

Безпосередньо на сайті можна переглянути інформацію про наявність необхідних лікарських засобів в найближчих аптеках, дізнатися їх актуальну вартість та скористатися послугою бронювання. При оформленні замовлення онлайн реалізація медикаментів відбувається за ціною сайту навіть за умови їх отримання шляхом самовивозу.

Як переконатися в надійності онлайн-аптеки

Перш ніж оформити перше замовлення на ліки в режимі онлайн, варто перевірити:

наявність ліцензії на реалізацію медичних препаратів;

наявність сертифікатів якості для кожної окремої продукції;

репутацію компанії за відгуками на сторонніх ресурсах;

якість інтерфейсу та зручність роботи із сайтом.

Якщо купуєте медикаменти в аптеці, але не маєте впевненості в її надійності, ви ризикуєте отримати низькоякісні або неефективні препарати. На інтернет-ресурсі Аптека D.S. розміщене посилання на сайт Держлікслужби, де можна перевірити легальність роботи фармацевтичної компанії та переконатись у безпеці співпраці з нею. Якщо аптека не має дозвільної документації – купівля медикаментів в ній може нести загрозу для вашого здоров’я.

Вибирайте інтернет-аптеки, які пропонують декілька варіантів доставки та оплати товарів. Пам’ятайте, що ліки, які продають за рецептом, можна отримати лише особисто в зручній аптеці мережі. При першому замовленні віддайте перевагу особистому відвідуванню пункту продажу та оплаті при отриманні. Таким чином ви зможете переконатися у відповідності умов зберігання та реалізації продукції медичного призначення.