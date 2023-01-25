В ПФУ объяснили, почему пенсионерам замораживают счета и прекращают начисление пенсии

В Украине есть определенные правила и законы, касающиеся Пенсионной системы. В частности, если лицо более шести месяцев не пользуется банковским счетом, то его могут заморозить. Пенсию в данном случае временно не будут начислять до тех пор, пока не выяснят все детали сложившейся ситуации. Такое в последнее время часто случается среди украинцев, выехавших за границу. В подобную ситуацию попадают люди, проживающие на оккупированных территориях. Также в подобное положение могут попасть граждане, которые накапливают собственную пенсию и совсем ею не пользуются. В ПФУ успокаивают, все можно решить, а начисление выплат возобновить.

Чтобы возобновить выплаты, нужно сделать несколько шагов

В настоящее время онлайн возобновить начисление выплат невозможно. Следует лично прийти в отделение Пенсионного фонда по месту жительства и предоставить соответствующий перечень документов. Это может быть любой документ, удостоверяющий личность: паспорт или пенсионное удостоверение. Далее, в отделении написать заявление по предоставленному образцу. Преимущественно заявление рассматривается в течение 10 дней, после чего начисление пенсии будет возобновлено. Все временно не выплачиваемые средства будут возвращены в полном объеме.

Карточкой нужно по крайней мере иногда пользоваться

Абсолютно любая транзакция даже обычное пополнение мобильного смогут предотвратить блокировку. Пенсионерам советуют хотя бы иногда снимать наличные деньги или рассчитываться картой в магазине. Заграницей большинство украинских карт тоже действительны и в тамошних магазинах ими также можно рассчитываться. В то же время, вернуть средства можно даже если лицо не получало их или не пользовалось картой год и больше. Правда, процедура немного сложнее. Если вы не получали пенсию в течение года, например, были за границей, а деньги накапливались у почтальона, то сможете по приезду забрать сразу всю сумму. Если не получали пенсию больше года, то сразу вам выплатят денежные средства за 12 месяцев, а остальные поделят равными частями и будут выплачивать ежемесячно вместе с основной выплатой.