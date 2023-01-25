В ПФУ пояснили, чому пенсіонерам заморожують рахунки та припиняють нарахування пенсії

В Україні є певні правила та закони, які стосуються й Пенсійної системи. Зокрема, якщо особа більше ніж шість місяців не користується банківським рахунком, то його можуть заморозити. Пенсію в даному випадку тимчасово не будуть нараховувати допоки не вияснять всі деталі ситуації, яка склалася. Таке останнім часом часто трапляється серед українців, які виїхали закордон. У подібну ситуацію потрапляють люди, які проживають на окупованих територіях. Також, у подібне становище можуть потрапити громадяни, які накопичують власну пенсію і зовсім нею не користуються. В ПФУ заспокоюють, все можна вирішити, а нарахування виплат відновити.

Щоб відновити виплати потрібно зробити кілька кроків

Наразі онлайн відновити нарахування виплат неможливо. Потрібно особисто прийти у відділення Пенсійного фонду за місцем проживання та надати відповідний перелік документів. Це може бути будь-який документ, який засвідчує особу: паспорт або пенсійне посвідчення. Далі, у відділенні написати заяву за наданим зразком. Переважно заява розглядається протягом 10 днів, після чого нарахування пенсії буде відновлено. Всі кошти, які тимчасово не виплачувалися будуть повернені у повному обсязі.

Карткою потрібно принаймні деколи користуватися

Абсолютно будь-яка транзакція навіть звичайне поповнення мобільного зможуть попередити блокування. Пенсіонерам радять хоча б інколи знімати готівку чи розраховуватися карткою в магазині. Закордоном більшість українських карток теж дійсні й в тамтешніх магазинах ними також можна розраховуватися. Водночас повернути кошти можна навіть якщо особа не отримувала їх або не користувалася карткою рік і більше. Щоправда, процедура трішки складніша. Якщо ви не отримували пенсію протягом року, наприклад, були закордоном, а гроші накопичувались у листоноші, то зможете по приїзду забрати одразу всю суму. Якщо не отримували пенсію понад рік, то відразу вам виплатять кошти за 12 місяців, а решту поділять рівними частинами та виплачуватимуть щомісяця разом з основною виплатою.