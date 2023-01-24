Снова возвращается популярная денежная выплата: кто и сколько может оформить?

В прошлом году в Украине было много денежных выплат как от государства, так и от благотворительных организаций. Одной из самых популярных была помощь ООН в размере 6600 гривен. Ее популярность обусловлена большим количеством категорий, претендующих на помощь. То есть это не только внутренне перемещенные лица и люди, жившие в оккупации. Это еще и пенсионеры абсолютно из любого украинского региона. Это лица с инвалидностью, одинокие родители, воспитывающие самостоятельно детей. Многодетные семьи и другие граждане, нуждающиеся сейчас в финансовой поддержке из-за затруднительного положения.

Для оформления выплаты есть несколько условий

Первое и самое главное — выплату могут оформить граждане, которые раньше ее не оформляли. То есть, если вы в 2022 году получали эту помощь, то в 2023 году не сможете на нее претендовать. Или сможете, но по приоритетности уступите тем гражданам, которые еще не получали средства.

В первую очередь деньги будут выплачивать переселенцам, а также людям, которые жили в оккупации, или недавно вернулись в освобожденные города и села. Также, в перечне тех, кому средства будут выплачиваться в первую очередь, лица с инвалидностью и многодетные семьи.



“Семьи с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями. Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями“, — говорится в сообщении.

О том, как и где подавать заявку на оформление выплаты, прочитать можно на сайте Минсоцполитики, или на платформе еПомощь. В некоторых областях действуют специальные мобильные пункты, которые ездят по населённым пунктам и тем самым упрощают людям процесс подачи заявки. Часто такие мобильные пункты можно встретить в освобожденных от оккупации регионах. В них преимущественно есть проблемы со связью и инфраструктурой, поэтому подобные пункты становятся настоящим спасением.