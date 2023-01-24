Знову повертається популярна грошова виплата: хто та скільки може оформити?

Минулого року в Україні було чимало грошових виплат як від держави, так і від благодійних організацій. Однією з найбільш популярних була допомога від ООН у розмірі 6600 гривень. Її популярність зумовлена великою кількістю категорій, що претендують на допомогу. Тобто це не лише внутрішньо переміщені особи та люди, які жили в окупації. Це ще й пенсіонери абсолютно з будь-якого українського регіону. Це особи з інвалідністю, одинокі батьки, що виховують самостійно дітей. Багатодітні родини та інші громадяни, які наразі потребують фінансової підтримки через скрутне становище.

Для оформлення виплати є кілька умов

По-перше, і найголовніше — виплату можуть оформити ті громадяни, які раніше її не оформлювали. Тобто, якщо ви у 2022 році отримували цю допомогу, то в 2023 не зможете на неї претендувати. Або ж зможете, але за пріоритетністю поступитеся тим громадянам, які ще не отримували кошти.

В першу чергу гроші виплачуватимуть переселенцям, а також людям, які жили в окупації, або ж недавно повернулися у звільнені міста та села. Також, в переліку тих, кому кошти виплачуватимуть першочергово, особи з інвалідністю та багатодітні родини.

“Сім’ї з однією або кількома особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями. Прийомні сім’ї, які займаються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками”, – йдеться у повідомленні.

Про те, як та де подавати заявку на оформлення виплати, прочитати можна на сайті Мінсоцполітики, або на платформі єДопомога. В деяких областях діють спеціальні мобільні пункти, які їздять по населених пунктах і тим самим спрощують людям процес подачі заявки. Часто такі мобільні пункти можна зустріти у щойно звільнених від окупації регіонах. В них переважно є проблеми зі зв’язком та інфраструктурою, тож подібні пункти стають справжнім порятунком.