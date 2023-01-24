Заработали изменения, согласно которым украинцы должны отдавать до 15% от своей зарплаты

В Украине уже несколько лет подряд говорят о нововведениях, которые коснутся Пенсионной реформы. Она очень не совершенна. Во-первых, украинские пенсионеры одни из самых бедных в мире. Во-вторых, современная молодежь все чаще выбирает неофициальный заработок, в результате чего через 30 лет в стране будет настоящее ЧП.

Львиная доля пенсионеров останутся без пенсии, из-за отсутствия стажа. Чтобы этого не случилось, в Правительстве уже продумают, как выйти из ситуации. В настоящее время планируют внедрять так называемые частные Пенсионные фонды. Туда каждый желающий сможет вносить ежемесячный взнос. Так, лица без стажа смогут накопить на пенсию. Если начисляется стаж, то в пенсионном возрасте гражданин будет получать двойную пенсию.

Ежемесячный процент может быть разным

Инициаторы идеи говорят, что ежемесячный взнос может быть в размере 4% от минимальной зарплаты или от той суммы, которую зарабатывает лицо. В идеале, государство также должно внести такую же сумму на счет плательщика. Если человек хочет в будущем получать большую пенсию, то процент нужно увеличить. Эксперты говорят, что идеально платить примерно 15%. По крайней мере, такая практика наблюдается заграницей. Но это, к сожалению, не всем будет по силам. Допустим человек зарабатывает ежемесячно 10 000 гривен. 1500 гривен придется отдать, сюда же прибавим 18% на доходы физических лиц и военный сбор. В результате “на руках” останется примерно 6500 гривен, что многих не будет устраивать.

Для тех, кто работает на работе официально, частные Пенсионные фонды тоже открыты. Лицо может платить минимальные взносы, а затем в пенсионном возрасте получать сразу две пенсии: собственно накопленную и стандартную помощь от государства.

Накопленные средства можно передать по наследству

У многих встает логичный вопрос. Что будет с накоплениями, если плательщик не доживет до пенсионного возраста? В этом случае все средства перейдут ближайшим родственникам.