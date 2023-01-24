Запрацювали зміни згідно з якими українці мають віддавати до 15% від своєї зарплати

В Україні вже кілька років поспіль говорять про нововведення, які торкнуться Пенсійної реформи. Вона дуже не досконала. По-перше, українські пенсіонери одні з найбідніших у світі. По-друге, сучасна молодь все частіше обирає неофіційний заробіток, в результаті чого через 30 років в країні буде справжнє лихо.

Левова частка пенсіонерів не матимуть ніякої пенсії, через відсутність стажу. Щоб цього не трапилося в Уряді вже продумають, як вийти з ситуації. Наразі планують запроваджувати так звані приватні Пенсійні фонди. Туди кожен бажаючий зможе вносити щомісячний внесок. Так особи без стажу зможуть накопичити на пенсію. Якщо стаж нараховується, то у пенсійному віці громадянин отримуватиме подвійну пенсію.

Щомісячний відсоток може бути різним

Ініціатори ідеї кажуть, що щомісячний внесок може бути в розмірі 4% від мінімальної зарплати, або від тієї суми, яку заробляє особа. В ідеалі, держава також має внести таку саму суму на рахунок платника. Якщо особа хоче у майбутньому отримувати велику пенсію, тоді відсоток потрібно збільшити. Експерти кажуть, що ідеально сплачувати приблизно 15%. Принаймні така практика спостерігається закордоном. Але це, на жаль, не всім буде під силу. Допустимо особа заробляє щомісяця 10 000 гривень. 1500 гривень доведеться віддати, сюди ж додамо 18% на доходи фізичних осіб, і воєнний збір. В результаті “на руках” залишиться приблизно 6500 гривень, що багатьох не влаштовуватиме.

Для тих, хто працює на роботі офіційно, приватні Пенсійні фонди теж відкриті. Особа може сплачувати мінімальні внески, а потім у пенсійному віці отримувати одразу дві пенсії: власно накопичену та стандартну допомогу від держави.

Накопичені кошти можна передати у спадок

У багатьох постає логічне питання. Що буде з накопиченнями, якщо платник не доживе до пенсійного віку. У даному випадку всі кошти перейдуть найближчим родичам.