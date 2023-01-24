Украинцам рассказали, как проверить, начислена ли субсидия и какова ее сумма

В этом году многие украинцы получили право оформить субсидию. Все из-за значительного ухудшения уровня доходов, безработицы и потери кормильцев. В Правительстве заявили, что субсидию получит каждое домохозяйство, имеющее на нее право. Размер субсидии будет в среднем 1800–1900 гривен. Если вы подавали заявку и хотите убедиться, что компенсация начислена, есть несколько способов это сделать. Также можно узнать и точный размер помощи.

Чтобы узнать о субсидии нужно сделать несколько кликов

Чтобы узнать, насчитали ли вам субсидию, а также точную ее сумму, нужно зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua. Далее ввести данные, такие как область, город, улицу, номер дома и квартиры. Вводить другую личную информацию, как паспорт или код — не нужно. Далее нужно просто нажать галочку, что вы не робот и подождать пока продолжается поиск. На экране отобразится вся актуальная информация.

Есть ряд ситуаций, когда субсидию точно не насчитают

Подавать документы на субсидию, конечно, может каждый, кто считает, что имеет на это право. Однако есть ряд исключений, когда субсидия точно не будет начислена.

К таким ситуациям относятся:

Лицо, оформляющее субсидию, недавно купило недвижимость, автомобиль, земельный участок или другое подобное имущество. Лицо имеет на банковских счетах сумму средств, которая в 25 раз превышает размер минимального прожиточного минимума. Лицо в течение года купило валюту на сумму 50 000 гривен. Лицо, которое не учится, не работает и при этом не имеет статуса безработного. Лицо, имеющее ежемесячный доход в размере минимальной зарплаты и выше. Лицо, имеющее доход, но не уплачивающее взносы в Пенсионный фонд. Лицо, находившееся за границей более 60 дней.

Это касается каждого члена семьи, проживающего в домохозяйстве, на которое оформляется субсидия.