Українцям розповіли, як перевірити, чи нарахована субсидія і яка її сума

Цього року дуже багато українців отримали право оформити субсидію. Все через значне погіршення рівня доходів, безробіття та втрату годувальника. В Уряді заявили, що субсидію отримає кожне домогосподарство, яке має на неї право. Розмір субсидії буде в середньому 1800-1900 гривень. Якщо ви подавали заявку, і хочете переконатися, що компенсація нарахована, є кілька способів це зробити. Також, можна дізнатися й точний розмір допомоги.

Щоб дізнатися про субсидію потрібно зробити кілька кліків

Щоб дізнатися чи нарахували вам субсидію, а також точну її суму, треба зайти на сайт subsidii.ioc.gov.ua. Далі ввести свої дані, такі як область, місто, вулицю, номер будинку та квартири. Вводити іншу особисту інформацію, як от паспорт чи код — не потрібно. Далі потрібно просто натиснути галочку, що ви не робот і почекати поки триває пошук. На екрані з’явиться вся актуальна інформація.

Є ряд ситуацій, коли субсидію точно не нарахують

Подавати документи на субсидію, звісно може кожен, хто вважає, що має на це право. Однак, є ряд винятків, коли субсидія точно не буде нарахована. До таких ситуацій належать:

Особа, яка оформлює субсидію нещодавно купила нерухомість, автомобіль, земельну ділянку чи інше подібне майно. Особа має на банківських рахунках суму коштів, яка у 25 разів перевищує розмір мінімального прожиткового мінімуму. Особа, протягом року купила валюту на суму 50 000 гривень. Особа, яка не вчиться не працює і при цьому немає статусу безробітного. Особа, має щомісячний дохід у розмірі мінімальної зарплати і вище. Особа, яка має дохід, але не сплачує внески у Пенсійний фонд. Особа, яка перебувала закордоном більше ніж 60 днів.

Це стосується кожного члена родини, який проживає у домогосподарстві на яке оформлюється субсидія.