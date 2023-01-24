Українці без статусу ВПО теж мають право на грошову допомогу: деталі

Під час війни на грошові виплати претендують внутрішньо переміщені особи. Також, часто допомогу можуть оформити окремі категорії громадян: малозабезпечені, чи ті, що живуть на окупованих територіях. Ті хто втратив близьких або майно внаслідок бойових дій. Водночас жодної допомоги не передбачено для тих українців, яких війна напряму не торкнулася. Мова про осіб, які не мають статусу ВПО, та живуть у відносно спокійних регіонах. Але на ділі більшість таких громадян теж втратили, як мінімум роботу і дохід. Багато з них потребують фінансової підтримки, В Уряді розповіли, як її можна отримати.

Оформити можна від 900 гривень допомоги щомісяця

Мова про компенсацію комунальних послуг. На неї претендують всі, хто надав прихисток особам зі статусом ВПО. На кожного переселенця, якого ви поселили на власній житловій площі, держава виплачуватиме 900 гривень. Тобто якщо мова про маму з дитиною, то це вже щомісяця по 1800 гривень. До жовтня ця сума була вдвічі меншою і становила 450 гривень, але з початком опалювального сезону її переглянули.

Щоб оформити виплату потрібно виконати кілька умов:

Переселенці повинні проживати у вас безкоштовно. При цьому немає значення, чи виділили ви їм лише кімнату у власній квартирі, чи цілий окремий будинок. На помешканні немає бути жодних боргів за комунальні послуги. Потрібно подати повний пакет документів, окремо від власника помешкання і окремо від осіб, яких він прихистив.

Документи слід подавати у ЦНАП чи інші органи соціальної допомоги населенню або місцевого самоврядування за місцем проживання.

Підприємці теж претендують на допомогу

Також, виплати можуть отримати й підприємці, які офіційно працевлаштують осіб зі статусом ВПО. За кожного такого працівника держава компенсує 6500 гривень. Є нюанс — працівник попередньо має бути зареєстрований у Центрі зайнятості.