Украинцы без статуса ВПЛ тоже имеют право на денежную помощь: детали

В ходе войны на денежные выплаты претендуют внутренне перемещенные лица. Также часто помощь могут оформить отдельные категории граждан: малообеспеченные или живущие на оккупированных территориях. Те, кто потерял близких или имущество в результате боевых действий. В то же время, никакая помощь не предусмотрена для тех украинцев, которых война напрямую не коснулась. Речь о лицах, не имеющих статуса ВПЛ и живущих в относительно спокойных регионах. Но на деле большинство таких граждан тоже потеряли как минимум работу и доход. Многие нуждаются в финансовой поддержке, В Правительстве рассказали, как ее можно получить.

Оформить можно от 900 гривен помощи ежемесячно

Речь идет о компенсации коммунальных услуг. На нее претендуют все, кто предоставил убежище лицам со статусом ВПЛ. На каждого переселенца, которого вы поселили на своей жилой площади, государство будет выплачивать 900 гривен. То есть если речь идет о маме с ребенком, то это уже ежемесячно по 1800 гривен. К октябрю эта сумма была вдвое меньше и составляла 450 гривен, но с началом отопительного сезона ее пересмотрели.

Чтобы оформить выплату, нужно выполнить несколько условий:

Переселенцы должны проживать бесплатно. При этом неважно, выделили ли вы им только комнату в собственной квартире или целый отдельный дом. На жилплощади не должно быть никаких долгов за коммунальные услуги. Нужно предоставить полный пакет документов, отдельно от владельца квартиры и отдельно от приютивших его лиц.

Документы следует подавать в ЦНАП или другие органы социальной помощи населению или местному самоуправлению по месту жительства.

Предприниматели тоже претендуют на помощь

Также, выплаты могут получить и предприниматели, официально трудоустроящие лиц со статусом ВПЛ. За каждого работника государство компенсирует 6500 гривен. Есть нюанс – работник предварительно должен быть зарегистрирован в Центре занятости.