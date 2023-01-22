В 2023 году часть украинцев будут платить новый налог

В новый год с новыми правилами и налогами. Именно так решили в правительстве и ввели минимальный налог на землю для владельцев земельных участков и паев. Налог будет касаться не только аграриев и фермеров, занимающих бизнес и обрабатывающих поля. Речь коснется и обычных крестьян, чьи паи находятся в аренде, или совсем не используются никем. Если между собственником и арендатором есть договор, то в нем может быть прописано, кто уплачивает налог. Если договора нет, то все обязательства, в большинстве случаев, ложатся на плечи собственника.

Под налогообложение подлежит несколько категорий земли

Согласно статье 38 (1) Налогового кодекса Украины налогообложению подлежат:

Владельцы земельных участков, характеризующиеся как угодья. Арендаторы и пользующиеся участком, который относится к сельскохозяйственным угодьям и не передавалась никому в субаренду. Пользователи земельных участков в других условиях, если эти участки не передавались в субаренду.

Юристы говорят, что если четкого договора нет, то иногда людям сложно решить, кто должен оплачивать налог: собственник и арендатор. Для этого нужно определить, находится ли земельный участок в официальной аренде. И зарегистрировано ли право на пользование в Реестре прав. Если все зарегистрировано и официально подтверждено, то платежка с налоговыми обязательствами будет приходить арендатору. Если все не официально, тогда, конечно, будет платить собственник.

Правительство говорит, что внедрение минимального налога поможет вывести более трети украинских земель из “серой аренды”. Что касается цены, то приблизительная стоимость налогообложения одного гектара составит 1200-1300 гривен.

В этом году стартовали и другие новые налоги

Также с января с новыми налогами столкнулись пункты обмена валют. Теперь каждый такой пункт должен платить ежемесячно фиксированную сумму в казну, независимо от полученного дохода. Размер налога зависит от масштабности населённого пункта, в котором компания работает. В основном это от одной до трех минимальных месячных зарплат.