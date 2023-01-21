Выплату пенсий на банковские карты прекратят, а счета заблокируют: что происходит и кого коснется

Банковские карты украинские пенсионеров могут заблокировать. Такую информацию озвучили в Министерстве социальной политики. Причина блокировки — пенсионер не пользовался своей банковской карточкой около шести месяцев.

Заместительница главы Минсоца Дарья Марчак уверяет, что для того, чтобы карточку не заблокировали достаточно осуществлять одну операцию раз в полгода. Это может быть пополнение мобильного, оплата коммунальных услуг, снятие налички в банкомате или оплата в магазине.

Если этого не сделать, то карточку заблокируют. Однако заблокированный счет можно восстановить. Для этого придется обратить в Пенсионный фонд лично. Поход в банк не даст результата, также восстановить счет онлайн не получится.

Итак, в случае блокировки карты нужно обратить в Пенсионный фонд. При себе обязательно нужно иметь документ, подтверждающий личность.

Проверка будет длиться около 10 дней. После того как данные сверят и личность пенсионера будет установлена, выплаты пенсии продолжат. Также будут доначислены деньги, которые ранее не выплачены из-за блокировки.

То есть лучше не допускать блокировки и периодически пользоваться своей картой, чтобы не тратить время на визит в Пенсионный фонд.

Напомним, что уже в марте этого года украинским пенсионерам могут увеличить пенсии.

Речь идет об индексации пенсий. Ранее сообщалось, что индексацию всех выплат, в том числе социальных, заморозят в связи с военным положением. Позже министерка социальной политики заявила, что индексацию пенсий все таки проведут с 1 марта. Точный процент повышения пока неизвестный, но эксперты допускают увеличение на 24%. Именно такая цифра получается в ходе несложного расчета: половину роста заработных плат за последние три года плюс половина уровня инфляции. Как сообщают в Минсоцполитики точный процент увеличения пенсионных выплат станет известным ближе к концу января, когда подведут остаточные итоги декабря 2022 года.