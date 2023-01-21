Названы перечень работников, которые могут выйти на пенсию в 50 лет

В Украине пенсионный возраст составляет 60 лет, причем и для мужчин и женщин. Выйти на пенсию в этом возрасте может, если имеет весь необходимый стаж, а по состоянию на 2023 год это уже 30 лет (в прошлом году было 29 лет). И есть некоторые исключения. Заблаговременно выйти на пенсию могут льготные категории людей. Это лица, работавшие на особо опасных работах, где повышен риск для жизни и здоровья. Также на льготную пенсию претендуют многодетные родители и медики. Последние, выполнив ряд условий, могут выйти на заслуженный отдых в 50-55 лет.

Речь об отдельных узких специальностях

В 50 лет выйти на пенсию могут специалисты, работавшие по опасным специальностям и накопившие 25 лет стажа (для мужчин) и 20 лет стажа для женщин.



К опасным профессиям относятся врачи-рентгенологи, врачи, работающие в отделении интервенционной радиологии, а также младшие специалисты, работающие в этом же отделении.

Есть также так называемый Перечень №2. Все медики, входящие в его число, имеют право выйти на пенсию в 55 лет, при условии, что наработают 30 и 25 лет стажа соответственно.

В список этих специальностей внесли:

специалистов, которые во время трудовой деятельности заразились вирусом иммунодефицита человека;

работники, занятые в противочумных заведениях;

младшие медсестры, а также санитарки и уборщики, весь стаж наработавшие в моргах, патологоанатомических бюро и центрах.

В перечень медиков, претендующих на льготную пенсию, также входят лица, работавшие в отделении, где лечатся пациенты с туберкулезом. Работники ожоговых и гнойных отделений, в онкологических отделениях и инфекционных учреждениях.