Названо перелік робітників, які можуть вийти на пенсію у 50 років

В Україні пенсійний вік становить 60 років, причому і для чоловіків і для жінок. Вийти на пенсію у цьому віці особа може, якщо має весь необхідний стаж, а станом на 2023 рік це вже 30 років (минулого року було 29 років). Та є деякі виключення. Завчасно вийти на пенсію можуть пільгові категорії громадян. Це особи, які працювали на особливо небезпечних роботах, де є підвищений ризик для життя і здоров’я. Також на пільгову пенсію претендують багатодітні батьки, а ще медики. Останні, виконавши ряд умов, можуть вийти на заслужений відпочинок у 50-55 років.

Мова про окремих вузьких спеціалістів

У 50 років вийти на пенсію можуть спеціалісти, які працювали на небезпечних спеціальностях та накопичили 25 років стажу (для чоловіків) і 20 років стажу для жінок.

До небезпечних професій відносяться: лікарі-рентгенологи, лікарі, що працюють у відділенні інтервенційної радіології, а також молодші фахівці, які працюють у цьому ж відділенні.

Є також так званий Перелік№2. Всі медики, які входять до його числа мають право вийти на пенсію у 55 років, за умови що напрацюють 30 та 25 років стажу відповідно.

До списку цих спеціальностей внесли:

фахівців, які під час трудової діяльності заразилися вірусом імунодефіциту людини;

працівники, які зайняті у протичумних закладах;

молодші медсестри, а також санітарки й прибиральники, які весь стаж напрацювали у моргах; патологоанатомічних бюро та центрах.

До переліку медиків, які претендують на пільгову пенсію, також входять особи, що працювали у відділенні де лікуються пацієнти з туберкульозом. Працівники опікових та гнійних відділень, в онкологічних відділеннях, та інфекційних установах.