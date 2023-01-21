В Україні різко зросли ціни на популярні овочі: деталі

Експерти постійно попереджають про ріст цін абсолютно на всі продукти харчування, і навіть на ті, які вирощуються чи виготовляються в Україні. Зокрема, цьогоріч постійно дорожчають овочі. Картопля, цибуля, морква, буряк, капуста — все це коштує на порядок дорожче ніж до війни. Тепличних овочів й зовсім не густо, адже багато підприємців призупинили бізнес через те, що їм не вигідно опалювати та освітлювати теплиці. І ось черговий стрибок. Подорожчала картопля. Її ціна порівняно з грудневою підвищилася на 3 гривні. Ось, як виглядають цінники по різних торгових мережах.

Найбільше подорожчала молода картопля

Ціна молодої картоплі зросла відразу на 3 гривні, і тепер коштує в середньому 16 гривень за кілограм. В грудні ціна коливалася в межах 11 гривень.

Щодо звичайної картоплі, то тут стрибок не настільки суттєвий (лише близько гривні). Найдешевші ціни у торговій мережі АТБ — 7,59 грн/кг. Найдорожчий овоч в Мегамаркеті — майже 14 гривень. Рожева картопля також подорожчала мінімум на 1 гривню.

Експерти кажуть, що цьогоріч картопля добре вродила, але через затяжні дощі її було проблематично зібрати. Фермери боялися, що картопля не зможе зберігатися до весни, тому восени реалізовували її великими партіями. Зараз, ціни зростають, адже запаси в аграріїв нижчі, а попит є.

На ціни суттєво вплинула ціна електроенергії

Українцям варто готуватися до росту цін на всі товари та послуги. Річ в тім, що з 1 січня зросла вартість електроенергії для бізнесу. Подорожчання відбуватиметься у два етапи, але все одно буде дуже відчутним для підприємців. Через це вони змушені підіймати вартість пропонованої продукції. Що стосується безпосередньо фермерів, то їм потрібно покривати надлишкові витрати на паливо, яке також сильно подорожчало. Та на підготовку полів і техніки до нового сезону.