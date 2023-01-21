В Украине резко выросли цены на популярные овощи: детали

Эксперты постоянно предупреждают о росте цен абсолютно на все продукты питания, и даже на те, которые выращиваются или производятся в Украине. В частности, в этом году постоянно дорожают овощи. Картофель, лук, морковь, свекла, капуста – все это стоит на порядок дороже, чем до войны. Тепличных овощей и совсем не густо, ведь многие предприниматели приостановили бизнес из-за того, что им невыгодно отапливать и освещать теплицы. И вот очередной скачок. Подорожал картофель. Его цена по сравнению с декабрьской повысилась на 3 гривны. Вот, как выглядят ценники по разным торговым сетям.

Больше всего подорожал молодой картофель

Цена молодого картофеля выросла сразу на 3 гривны, и теперь стоит в среднем 16 гривен за килограмм. В декабре цена колебалась около 11 гривен.

Что касается обычного картофеля, то здесь скачок не столь существенный (лишь около гривны). Самые дешевые цены в торговой сети АТБ – 7,59 грн/кг. Самый дорогой овощ в Мегамаркете – почти 14 гривен. Розовый картофель также подорожал минимум на 1 гривну.



Эксперты говорят, что в этом году картофель хорошо уродился, но из-за затяжных дождей его было проблематично собрать. Фермеры боялись, что картофель не сможет храниться до весны, поэтому осенью реализовывали его большими партиями. Сейчас цены растут, ведь запасы у аграриев ниже, а спрос есть.

На цены существенно повлияла цена электроэнергии

Украинцам следует готовиться к росту цен на все товары и услуги. Дело в том, что с 1 января выросла стоимость электроэнергии для бизнеса. Удорожание будет происходить в два этапа, но все равно будет очень ощутимым для предпринимателей. Поэтому они вынуждены поднимать стоимость предлагаемой продукции. Что касается непосредственно фермеров, то им нужно покрывать избыточные расходы на топливо, также сильно подорожавшее. И на подготовку полей и техники к новому сезону.