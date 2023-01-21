Українцям пообіцяли значне підвищення пенсії в 2023 році: хто отримає плюс 1500 грн до виплат

Українським пенсіонерам у березні 2023 року можуть суттєво підвищити пенсії. Під час індексації чи так званого «осучаснення» у деяких українців сума виплат зросте ледь не на чверть. Кого торкнутся зміни?

Під час планової індексації найбільше зростуть виплати у пенсіонерів, чий розрахунковий розмір пенсії складає 6250 грн. Вони почнуть отримувати на 1500 грн більше. Але така підвишка можлива лише на умови, що «осучаснення» буде здійснюватися згідно з діючим законодавством.

Загалом же підвищення пенсії носитиме індивідуальних характер. Виплати збільшать з урахуванням рівня інфляції та темпів зростання зарплат в країні. Але важливу роль відіграватиме й актуальний розмір доходу пенсіонера.

Наразі відомо, що підвишка складатиме близько 24%. Хоча точну цифру назвати поки що складно. Згадані 24% експерти вирахували за діючою формулою індексації: половина показника інфляції за останній рік плюс половина розміру зростання зарплат за останні три роки.

Якщо у законі нічого не зміниться і підвищення пенсій відбудеться за «старими» правилами, то українці з пенсією 6250 грн отримають надбавку в розмірі 1500 грн. При цьому мається на увазі розрахунковий розмір пенсії, бо саме від нього відштовхується Пенсійних фонд під час індексації.

У стареньких, які отримують мінімальну пенсію, виплати також зростуть на 24%. Проте в їх випадку сума підвишки складатиме лише близько 500 грн. Натомість пенсіонерів, чиї доходи «не дотягують» до мінімалки, індексація взагалі не торкнеться.

Які пенсії отримують українці зараз?

Станом на сьогодні 40% українських пенсіонерів отримують виплати до 3 тис. грн. А близько 1% громадян похилого віку змушені виживати менш ніж на 2 тис. грн в місяць.

Решта стареньких в Украні отримують такі пенсії:

від 3 до 4 тис. грн – 23,5% пенсіонерів;

від 4 до 5 тис. грн – 11,4% пенсіонерів;

від 5 до 10 тис. грн – 19,1% пенсіонерів.