В ПриватБанке рассказали, как получить наличные, если банкоматы не работают

В последнее время из-за постоянных отключений света снять наличные бывает очень проблематично. То банкомат не работает, то к нему очередь на несколько часов, то наличные деньги закончились. В банках напоминают, что украинцы могут снимать наличные деньги в кассе торговых сетей и других организаций. В частности, от 500 до 6000 гривен можно получить в супермаркетах, на заправках, в аптеках или торговых центрах типа Эпицентр.

“На протяжении 2022 года мы технически усовершенствовали сервис и расширили сеть партнеров более чем в три раза. За это время наши клиенты совершили 12,6 млн. транзакций и сняли наличные деньги на 18,1 млрд. грн. Средний чек снятия наличных денег на кассе увеличился до 1570 грн”, — сообщили в ПриватБанке.



Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в одну из организаций (магазин/аптека), которая является партнером по этой программе и на кассе попросит снять наличные. Если нужная сумма будет в наличии вас попросят купить какую-нибудь минимальную вещь, даже ценой в несколько копеек, и рассчитаться картой с которой вы хотите снять средства.

Уже заработал банкоматный роуминг

Также для тех, кто часто снимает наличные деньги, приятной новостью станет появление банкоматного роуминга. Это означает, что все банки страны объединились и создали равные условия абсолютно для всех клиентов: своих и чужих. Теперь неважно с какой карты и в каком банке вы снимаете деньги. Лимиты и комиссия повсюду и для всех будут одинаковыми. Это опять же организовано для того, чтобы минимизировать очереди у банкоматов, образующихся из-за отключения электроэнергии. Кроме того, в скором времени в каждом городе заработает дежурное отделение. Всего по Украине их должно заработать не менее 1000. Они будут открыты даже в условиях полного блекаута. Для этого банки уже закупают генераторы, старлинки и сопутствующую инфраструктуру.