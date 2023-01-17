Експерт розкрив переваги британських артсистем AS-90: як вони змінять ситуацію на фронті

Минулого тижня уряд Великої Британії пообіцяв включити до чергового пакету військової допомоги самохідні артилерійські установки AS-90. Обсяг переданої Збройним силам України допомоги складатиме три десятки одиниць. Журналісти поспілкувалися з воєнним експертом Олександром Коваленко, який допоміг більше дізнатися про характеристики та переваги саме цієї моделі самохідних артилерійських установок.

Що відомо про САУ AS-90

Як стверджує експерт, для українських військових самохідні артилерійські установки, які надасть Британія, не є чимось незнайомим. Польські САУ Krab, які вже стоять на озброєнні української армії мають таку ж башту AS90|52. Таким чином виходить, що за технічними характеристиками польські Krab та Британські AS-90 мало чим відрізняються. Зазначимо, що британські самохідні артилерійські установки можуть вражати цілі на відстані від 30 до 40 км.

Британська САУ AS-90 здатна робити три постріли всього за 10 секунд. Однак при веденні інтенсивного вогню ця машина вистрілюватиме по шість снарядів за хвилину. За словами Олександра Коваленка, партія цих САУ кількістю 30 одиниць закриє потребу української армії в далекобійній артилерії на певній ділянці фронту. Серед недоліків самохідних артилерійських установок AS-90 можна віднести складну логістику. Проте це лише питання часу, ймовірно спільними зусиллями вийде налагодити постачання цих британских САУ. А от на полі болі бою жодних проблем з ними не буде.

Нагадаємо, що крім САУ AS-90 Британія передасть десяток танків Challenger. Це лише перший крок, згодом приєднаються й інші країни. Тож вже найближчим часом українські захисники отримають важкі натівські танки, які допоможуть прогнати окупантів з усіх тимчасово захоплених територій.

Також до США прибуло близько сотні українських військових, яких навчатимуть керувати системами протиракетної оборони Patriot. Спеціально для наших бійців американські колеги розробили скорочену програму, адже стандартна триває від шести до дванадцяти місяців.