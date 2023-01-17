Стало відомо, що дивились українці в 2022 році

У складному 2022 році українці не втратили потяг до кіно-мистецтва. Про це свідчить стабільно зростаюча популярність онлайн кінотеатру Volia TV серед користувачів: за рік було переглянуто 2 259 914 годин контенту! Якщо ж казати про телебачення, то у 2022 році, абоненти Volia провели за переглядом ТБ більше 51 309 732 годин.

Підводячи підсумки, компанія традиційно проводить аналітику, щоб визначити, які саме фільми, мультфільми та канали привернули найбільшу увагу глядачів у 2022 році.

Серед широкого різноманіття контенту Volia TV кожен глядач знайшов для себе улюблені розваги. Наприклад, серед фільмів найбільше наші клієнти надавали перевагу студії Disney, а більш молодший глядач найбільше дивився мультфільмів від студій DreamWorks та Illumination.

Отже, в ТОП фільмів, які переглядали частіше за все, увійшли:

“Круелла” “Круїз у джунглях” “Смертні машини” “Бладшот” “Праведник 2”

Найпопулярнішими мультфільмами стали:

“Бебі бос” “Ґрінч” “ Крижане серце” “Посіпаки” “Секрети домашніх тварин”

ТОП-5 каналів з найвищим глядацьким рейтингом:

“СТБ” “Новий” “1+1” “ICTV” “2+2”