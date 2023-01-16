Обновлены правила получения субсидии и социальных выплат: детали

В январе этого года стало известно, что теперь субсидиями занимается Пенсионный Фонд Украины. Для получателей компенсации за коммунальные услуги все немного изменилось. Теперь субсидия и разнообразные льготы будут выплачиваться только наличными. Для того чтобы изменить это, нужно прийти в отделение Пенсионного Фонда Украины и написать соответствующее заявление.

Есть целый ряд нюансов

Те льготники, которым насчитали помощь в конце 2022 года, смогут получить ее в отделении Укрпочты или с помощью специальных счетов, которые открыл ПФУ. Если речь идет о пенсионерах, то субсидию они будут получать на тот же счет, что и пенсию. А если человек получает пенсию на почте, то и деньги за субсидию будут приходить туда же. Если речь идет о лицах не пенсионного возраста, то деньги им будут начисляться на специальные счета в Ощадбанке, которые открыл ПФУ. Для того чтобы получать выплату, нужно обратиться в банк и заключить договор об обслуживании. Чтобы изменить банк или перевести средства на Укрпочту, нужно опять же обращаться в отделение ПФУ и писать заявление.



Также можно все эти манипуляции, как и непосредственно оформление субсидии, провести на сайте Пенсионного Фонда. Для того чтобы воспользоваться его функционалом, нужно зарегистрироваться и создать собственный кабинет. В этом пользовательском кабинете открывается большое количество возможностей. И что самое главное – это отличная возможность избежать очередей и бюрократических процедур.

В этом году претендентов на субсидию стало гораздо больше

В правительстве заявляют, что в этом году получателей субсидии значительно увеличилось. Все из-за резкого падения доходов, увеличения безработицы, утраты членов семьи, в том числе мужчин, погибших на фронте. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль еще раньше заявил, что все, кто имеет право на субсидию, обязательно ее получат. Средний размер выплаты в 2023 году составляет 1800–1900 гривен.