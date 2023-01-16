Деякі українці мусять повернути соціальну допомогу, яку отримали в статусі біженців

Від початку війни мільйони людей стали внутрішньо переміщеними особами та біженцям. Частина з них оселилася в українських містах та селах, які є більш менш тихими та знаходяться далеко від зони бойових дій. Частина людей виїхала закордон. Майже у кожній європейській країні українцям дають право жити та працювати протягом певного періоду часу. Також, наші громадяни можуть претендувати на соціальну допомогу, житло, медичну страховку тощо. Однак, інколи незнання деяких нюансів може призвести до серйозних проблем. Виявляється, покидаючи Польщу, українці мають про це попереджати в спеціальні організації. Інакше, отримані гроші доведеться повернути.

Мова про українців, які повернулися додому і не попередили про це Z US

Мова про українців, які у свій час приїхали у Польщу, зареєструвалися, отримали допомогу, а потім нічого не кажучи повернулись додому. Якщо ви не попередили про це ZUS, то кошти будуть нараховуватися. Якщо вони будуть нараховуватися, поки вас немає у країні, то це незаконно. Ці кошти прийдеться повернути. Проблема ще й у тому, що просто зняти їх з рахунку та переслати на інший не має змоги. В більшості випадків доведеться повертатися у Польщу та проводити ряд бюрократичних процедур. Якщо ігнорувати це питання, то можна отримати ще й штраф.

“Якщо за місяць, наступний за місяцем, у якому громадянин України виїхав із Польщі, йому було виплачено допомогу 500+ або інші соціальні виплати, вона вважається такою, на яку він не мав права, і ці кошти потрібно повернути”, – пояснила юрист.

Щось схоже запровадила й Чехія

В Чехії тепер теж правила стали більш жорсткими. Кожен українець, який зареєструвався та отримує житло або допомогу, повинен регулярно повідомляти про те, що він дійсно перебуває в країні. Повідомляти про свій виїзд потрібно практично негайно. Чехи так зробили, щоб зупинити так званий “грошовий туризм”. На початку війни були випадки, коли люди просто отримували соціалку і їхали додому або в іншу країну.