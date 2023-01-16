Некоторые украинцы должны вернуть социальную помощь, полученную в статусе беженцев

С начала войны миллионы людей стали внутренне перемещенными лицами и беженцами. Часть из них поселилась в украинских городах и селах, которые более или менее тихи и находятся далеко от зоны боевых действий. Часть уехала заграницу. Почти в каждой европейской стране украинцам дают право жить и работать в течение определенного периода времени. Также наши граждане могут претендовать на социальную помощь, жилье, медицинскую страховку и т.д. Однако иногда незнание некоторых нюансов может привести к серьезным проблемам. Оказывается, покидая Польшу, украинцы должны предупреждать об этом в специальные организации. Иначе полученные деньги придется вернуть.

Речь об украинцах, вернувшихся домой и не предупредивших об этом ZUS

Речь об украинцах, которые в одно время приехали в Польшу, зарегистрировались, получили помощь, а потом ничего не говоря вернулись домой. Если вы не предупредили об этом ZUS, то денежные средства будут начисляться. Если они будут начисляться, пока вас нет в стране, это незаконно. Эти средства придется вернуть. Проблема еще и в том, что просто снять их со счета и переслать на другой нет возможности. В большинстве случаев придется возвращаться в Польшу и проводить ряд бюрократических процедур. Если игнорировать этот вопрос, можно получить еще и штраф.



“Если за месяц, следующий за месяцем, в котором гражданин Украины уехал из Польши, ему была выплачена помощь 500+ или другие социальные выплаты, она считается такой, на которую он не имел права, и эти средства нужно вернуть”, — пояснила юрист.

Что-то похожее ввела и Чехия

В Чехии теперь тоже правила ужесточились. Каждый зарегистрировавшийся и получающий жилье или помощь украинец должен регулярно сообщать о том, что он действительно находится в стране. Сообщать о своем выезде нужно практически немедленно. Чехи так поступили, чтобы остановить так называемый “денежный туризм”. В начале войны были случаи, когда люди просто получали социалку и уезжали домой или в другую страну.