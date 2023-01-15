В Украине появилась возможность получать двойную пенсию: детали

В Украине уже несколько лет постепенно внедряются различные пенсионные реформы. Дело в том, что нынешняя система постепенно становится неэффективной. Все меньше граждан, особенно молодежь, работают официально. Все меньше молодых людей стараются заработать стаж, и не думают, что без него пенсия им просто не начислится. Чтобы потом не произошло большого коллапса, в Правительстве придумали систему добровольного страхования. Все украинцы, работающие неофициально или не работающие вовсе, смогут вносить взносы в частные страховые фонды. По достижению пенсионного возраста они будут иметь пенсию. Тем, кто работает официально, тоже можно вносить дополнительные взносы. Тогда после 60 можно будет получать две пенсии: традиционную от государства и собственно накопленную.

Частные страховые фонды заработают примерно через три года

Заключать договоры и вносить страховые взносы украинцы смогут вот-вот. Однако сначала это будет происходить через государственный регулятор. В ближайшие несколько лет государство будет следить за деятельностью фондов, корректировать их работу и т.д. И уже после того, как все будет доведено до нужного состояния, люди смогут самостоятельно выбирать Пенсионный Фонд и менять его по желанию.



“Государство будет регулировать через законы, нормативные акты, качество работы этих фондов, требования к их функционированию“, – заместитель министерства социальной политики Дарья Марчак.

Также, если лицо по каким-то причинам не доживет до пенсионного возраста, все накопленные средства перейдут родственникам. Что касается размера взносов, то пока четкие суммы не указываются. Вероятно, это будет символический процент от минимальной зарплаты. Ожидается, что ту же сумму на счет лица будет засчитывать и государство.

В марте пенсии перечислят

К слову о пенсиях, в марте таки состоится общая индексация, в рамках которой пенсии некоторых граждан должны вырасти минимум на 1500 гривен. Речь о тех, у кого расчетная выплата более 6000 гривен. Тем кто получает от 2000 до 3000 гривен ежемесячно, особых доплат ожидать не стоит.