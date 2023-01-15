Українці можуть оформити одноразову грошову підтримку від держави: деталі

Ще більше благодійних організацій та фондів долучилися до фінансової підтримки українців. Зокрема у січні внутрішньо переміщені особи, та ряд інших громадян можуть отримати додаткових 2200 гривень від держави та організації Save the children. Подавати заявку на виплату може кілька категорій громадян. Допомогу назвали кеш-підтримкою.

На гроші претендує понад 10 категорій осіб

Виплату можна оформити, якщо ви відповідаєте одному з цих критеріїв:

Родини зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які протягом останніх трьох місяців переїхали у Вінницьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Львівську або Чернівецьку області. Особи, які постраждали від бойових дій: втратили родичів, нерухомість, бізнес (наприклад, пошкоджені чи зруйновані ферми, магазини). Внутрішньо переміщені особи, які не мають де жити, адже їхнє житло пошкоджено, а орендувати немає коштів. Жінки, які ведуть господарство самостійно. Чоловіки, яким більше 60 років і вони ведуть господарство самостійно. Особи з інвалідністю, які самі на господарстві. Родини, де є дитина та особа з інвалідністю, хронічними хворобами, або нещодавно перенесеними операціями. Домогосподарства, де є діти і особи пенсійного віку. Родини, де виховується двоє і більше дітей. Родини, де дорослі взяли опікунство над неповнолітніми. Родини, де є вагітні жінки або діти до двох років.

Документи для оформлення виплати традиційно можна подавати в “Дії”, на сайті єДопомога, або ж звернувшись у органи соціального населення за місцем проживання.

Фінансова підтримка українців буде продовжуватися

Уряд запевнив, що у 2023 році підтримка внутрішньо переміщених осіб буде продовжуватися. Люди й надалі отримуватимуть щомісячну допомогу, більше того перелік областей, мешканці яких мають право оформити статус ВПО, збільшиться. Розмір виплати поки не змінюють, адже в бюджеті на це не вистачить коштів.