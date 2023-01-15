В Україні з’явилася можливість отримувати подвійну пенсію: деталі

В Україні вже кілька років поступово впроваджують різноманітні пенсійні реформи. Справа в тому, що теперішня система поступово стає не ефективною. Все менше громадян, особливо молодь, працюють офіційно. Все менше молодих людей прагнуть заробити стаж, і не думають, що без нього пенсія їм просто не нарахується. Щоб потім не сталося великого колапсу в Уряді придумали систему добровільного страхування. Всі українці, які працюють неофіційно, або не працюють зовсім, зможуть робити внески у приватні страхові фонди. Натомість по досягненню пенсійного віку матимуть пенсію. Тим хто працює офіційно, теж можна робити додаткові внески. Тоді після 60-ти можна буде отримувати дві пенсії: традиційну від держави і власно накопичену.

Приватні страхові фонди запрацюють приблизно через три роки

Укладати договори та вносити страхові внески українці зможуть ось-ось. Однак спочатку це буде відбуватися через державний регулятор. Протягом найближчих кількох років держава слідкуватиме за діяльністю фондів, коригуватиме їх роботу тощо. І вже після того, як все буде доведено до потрібного стану, люди зможуть самостійно вибирати Пенсійний Фонд і навіть змінювати його за бажанням.

“Держава регулюватиме через закони, нормативні акти, якість роботи цих фондів, вимоги до їхнього функціонування“, – заступник міністерства соціальної політики Дар’я Марчак.

Також, якщо особа з якихось причин не доживе до пенсійного віку, то всі накопичені кошти перейдуть родичам. Щодо розміру внесків, то поки чітких сум не вказують. Ймовірно це буде символічний відсоток від мінімальної зарплати. Очікується, що таку ж суму на рахунок особи зараховуватиме й держава.

В березні пенсії перерахують

До слова про пенсії, у березні таки відбудеться загальна індексація в рамках якої пенсії деяких громадян мають зрости мінімум на 1500 гривень. Мова про тих в кого розрахункова виплата більше 6000 гривень. Тим хто отримує від 2000 до 3000 гривень щомісяця, на особливі доплати очікувати не варто.