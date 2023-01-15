Украинцы могут оформить единовременную денежную поддержку от государства: детали

Еще больше благотворительных организаций и фондов приобщились к финансовой поддержке украинцев. В частности, в январе внутренне перемещенные лица и ряд других граждан могут получить дополнительных 2200 гривен от государства и организации Save the children. Подавать заявку на выплату может несколько категорий граждан. Помощь назвали кэш-поддержкой.

На деньги претендует более 10 категорий человек

Выплату можно оформить, если вы отвечаете одному из этих критериев:

Семья со статусом внутренне перемещенных лиц, которые за последние три месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую или Черновицкую области. Лица, пострадавшие от боевых действий: потеряли родственников, недвижимость, бизнес (например, поврежденные или разрушенные фермы, магазины). Внутренне перемещенные лица, которым негде жить, ведь их жилье повреждено, а арендовать нет средств. Женщины, ведущие хозяйство самостоятельно. Мужчины, которым более 60 лет и они ведут хозяйство самостоятельно. Лица с инвалидностью, которые сами на хозяйстве. Семьи, где есть ребенок и лицо с инвалидностью, хроническими болезнями или недавно перенесенными операциями. Домохозяйства, где есть дети и лица пенсионного возраста. Семьи, где воспитывается двое и более детей. Семьи, где взрослые взяли попечительство над несовершеннолетними. Семьи, где есть беременные женщины или дети до двух лет.

Документы для оформления выплаты традиционно можно подавать в Дии, на сайте есть еПомощь, или же обратившись в органы социального населения по месту жительства.

Финансовая поддержка украинцев будет продолжаться

Правительство заверило, что в 2023 году поддержка внутренне перемещенных лиц будет продолжаться. Люди и дальше будут получать ежемесячную помощь, более того перечень областей, жители которых имеют право оформить статус ВПЛ, увеличится. Размер выплаты пока не меняют, ведь в бюджете на это не хватит средств.