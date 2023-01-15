Украинцы могут оформить единовременную денежную поддержку от государства: детали
Еще больше благотворительных организаций и фондов приобщились к финансовой поддержке украинцев. В частности, в январе внутренне перемещенные лица и ряд других граждан могут получить дополнительных 2200 гривен от государства и организации Save the children. Подавать заявку на выплату может несколько категорий граждан. Помощь назвали кэш-поддержкой.
На деньги претендует более 10 категорий человек
Выплату можно оформить, если вы отвечаете одному из этих критериев:
- Семья со статусом внутренне перемещенных лиц, которые за последние три месяца переехали в Винницкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Львовскую или Черновицкую области.
- Лица, пострадавшие от боевых действий: потеряли родственников, недвижимость, бизнес (например, поврежденные или разрушенные фермы, магазины).
- Внутренне перемещенные лица, которым негде жить, ведь их жилье повреждено, а арендовать нет средств.
- Женщины, ведущие хозяйство самостоятельно.
- Мужчины, которым более 60 лет и они ведут хозяйство самостоятельно.
- Лица с инвалидностью, которые сами на хозяйстве.
- Семьи, где есть ребенок и лицо с инвалидностью, хроническими болезнями или недавно перенесенными операциями.
- Домохозяйства, где есть дети и лица пенсионного возраста.
- Семьи, где воспитывается двое и более детей.
- Семьи, где взрослые взяли попечительство над несовершеннолетними.
- Семьи, где есть беременные женщины или дети до двух лет.
Документы для оформления выплаты традиционно можно подавать в Дии, на сайте есть еПомощь, или же обратившись в органы социального населения по месту жительства.
Финансовая поддержка украинцев будет продолжаться
Правительство заверило, что в 2023 году поддержка внутренне перемещенных лиц будет продолжаться. Люди и дальше будут получать ежемесячную помощь, более того перечень областей, жители которых имеют право оформить статус ВПЛ, увеличится. Размер выплаты пока не меняют, ведь в бюджете на это не хватит средств.
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