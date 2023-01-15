Перерахунок пенсій у березні: хто отримає по 1000 гривень додатково

Внаслідок пенсійної реформи, яка відбувається в Україні, у березні частина українців можуть отримати по тисячі гривень. При цьому при підвищенні не враховуватимуться доплати, що входять до фактичного розміру пенсії.

Підвищення пенсійних виплат цього разу буде індивідуальним та з урахуванням рівня інфляції та зростання зарплат. Індексацію планують провести з 1 березня, але точна сума надбавок не відома. Хоча, якщо говорити про підвищення на рівень інфляції, то це буде 24%, оскільки інфляційні процеси призвели до знецінення гривні на чверть.

Якщо українцям додадуть 24%, то за пенсії 4 166 гривень надбавка становитиме тисячу гривень. При цьому, якщо розрахунковий розмір пенсії буде меншим за мінімальну пенсію, то індексація таких громадян може і не торкнутися, або надбавки будуть надто мізерними.

Розглянемо на іншому прикладі. Наприклад, розрахунковий розмір пенсії становить 3000 гривень. Після змін у розрахунку з березня 2023 року пенсійну виплату збільшать до 3720 гривень.

При цьому підвищення пенсії не пошириться на українців, які мали невеликі заробітні плати або мають недостатньо років стажу. У такому разі державні гарантії підтягують пенсію до певного рівня, цю надбавку враховуватимуть під час осучаснення пенсій.

Якщо ваш розрахунковий розмір пенсії близький до фактичного, розмір підвищення буде на рівні 24%. Запитаєте, звідки беруться ці 24%. Згідно з формулою розрахунку, половину зростання зарплат за минулі три роки додають до половини від рівня інфляції. Половина суми цих показників – 24%.

При цьому, навряд чи в бюджеті України знайдуться кошти для підвищення пенсійних виплат усіх українців майже на чверть. З великою ймовірністю відсоток підвищення буде нижчим за передбачувані 24%. Раніше в міністерстві соціальної політики заявляли про те, що точна цифра стане відома ближче до кінця січня, оскільки лише в цей час остаточно буде підбито підсумки грудня минулого року.