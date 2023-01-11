ЮНІСЕФ надасть фінансову допомогу сотням тисяч українців: хто має право на виплати

Дитячий фонд ООН разом з владою України надає фінансову допомогу українцям під час війни.

ЮНІСЕФ та Міністерство соціальної політики України заявили про спільний проєкт допомоги українцям. В рамках співпраці ЮНІСЕФ надасть грошову допомогу на суму 102 мільйони гривень для 123 тисяч багатодітних сімей.

Грошову допомогу від фонду отримають соціально вразливі, багатодітні сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю.

Грошова допомога від ЮНІСЕФ допоможе вразливим українським сім’ям та дітям пережити складну зиму. Виплати отримають сім’ї з чотирма та більше дітьми, а також сім’ї, що виховують дітей з інвалідністю.

Додаткові гроші допоможуть придбати сім’ям найбільш необхідні речі. Також 70 тисяч шкільних портфелів з канцелярією та товарами для навчання та творчості будуть роздавати у потягах Укрзалізниці, який направляється на схід України. Це один із способів допомогти дітям, що постраждали від війни, вчитися та розвиватися. Це вкрай важливо для психологічного здоров’я. За словами Мурата Шахіна, голови представництва ЮНІСЕФ в Україні грошова допомога та подарунки допоможуть дітям відчути свята та подарують хоч трохи щастя, в той час як вони вже десять місяців страждають від війни.

Нагадаємо, дитячий фонд ООН почав спільну з Міністерством соціальної політики гуманітарну програму грошової допомоги 31 березня 2022 року. Мета програми – допомогти задовольнити першочергові потреби сімей з дітьми.

Заявки приймали в дві хвилі – с 31 березня та з 15 серпня. Наразі на початку 2023 року все ще обробляються заявки, адже частина їх були подані з помилками. Тож банк отримувача був змушений повернути платіж. В такому випадку працівники ЮНІСЕФ будуть зв’язуватися з заявниками для уточнення інформації. Тобто всі, хто подав заявку та відповідає, вимогам гарантовано отримує фінансову допомогу, навіть із затримкою.