Пора купувати валюту? Експерт розповів, що буде з гривнею в 2023 році

Експерти прогнозують, що в найближчі кілька місяців Національний банк України продовжить успішно утримувати фіксований курс валют. Стабільності сприятиме міжнародна фінансова підтримка від наших Західних партнерів. У Верховній Раді також стверджують, що протягом цього року курс гривні буде відносно стабільним, тобто гривня не впаде нижче закладено урядом планки.

Таким прогнозом поділився народний депутат України, член парламентського комітету з економічного розвитку Олександр Маріковський в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”.

За словами Маріковського масово скуповувати долари не варто. Інфляційні процеси все одно з’їдають ресурси, якими ми можемо володіти. Міжнародна підтримка наших партнерів, яка зараз надходить до України, дозволяє оперувати грошима таким чином, що утримувати гривню на тому рівні, якому вона є зараз.

Також народний депутат спростував заяви багатьох економістів. що долар може досягнути позначки в 50 гривень чи навіть більше, він називає такі прогнози недостатньо обґрунтованими.

При цьому чимало експертів та аналітиків стверджують, що приблизно в середині літа Національний банк України перестане штучно стримувати гривню. Наразі долар зафіксований на рівні 36,6 гривні за долар, проте курс в обмінниках зараз на рівні 40 гривень. У другій половині 2023 року ситуація з утриманням гривні буде складнішою, оскільки Україна може зіткнутися з недостатньою фінансовою підтримкою наших західних партнерів.

Проте є великі надії, що вже цієї осені Україна здобуте довгоочікувану перемогу. Зараз наші західні партнери почали надавати Збройним силам більш потужну техніку. Вже скоро ми отримаємо БМП Marder та М2 Bradley від Німеччини та США. Також кілька країн обговорюють можливість передачі важких натівських танків та систем протиракетної оборони. Це дозволить ЗСУ ефективно знищувати окупанта та повернути всі території, в тому числі Крим та Донбас.