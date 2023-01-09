Мороз чи відлига: синоптики розповіли чого чекати у другій половині січня

Кінець грудня та початок січня видалися надзвичайно теплими. Деякі українські регіони зустрічали Новий рік при +16 градусів вдень і при плюсовій температурі вночі. Та вже скоро не по-зимовому тепла погода змінилася морозами. Наразі вони йдуть по наростаючій і кожного дня стовпчик термометра опускатиметься нижче на кілька позначок. Та морози протримають зовсім недовго. Синоптики прогнозують й надалі теплу зиму. Принаймні друга половина січня буде саме такою.

Вже з наступного тижня знову потеплішає

Пік похолодання очікують на середину цього тижня, тобто 10-12 числа. Потім в Україну повернеться відлига. Вагоме потепління кияни відчують вже у неділю, коли стовпчики термометра піднімуться до +5. Мешканці західних областей теж не будуть мерзнути, хоча на заході прогнозують сніг з дощем та вітер. Через це на вулиці відчуватиметься холодніше ніж насправді. На півдні та півночі ситуація аналогічна.

Ще до Нового року синоптики заявляли, що наприкінці січня можуть вдарити сильні морози. Зараз цю інформацію ніхто підтверджувати не береться. Через аномальне потепління, яке відбулося на Новий рік, весь прогноз суттєво видозмінився.

Що ж, українцям це лише на руку, адже через постійні відключення електроенергії складно повноцінно прогріти помешкання. Сильні морози ситуацію лише б ускладнювали.

Зима ще буде

Водночас і розслаблятися ще рано. Синоптики запевняють, що українці ще зможуть цьогоріч відчути що таке сильний мороз та снігові замети. Справжня зима вже традиційно прийде у лютому та можливо навіть на початку березня. Щоправда, це буде короткочасне явище. Морози протримаються не довше ніж тиждень, а максимум два. Сніг лежатиме трішки довше, залежно від того скільки його випаде. До слова, через аномально теплу погоду в Україні не змогли повноцінно запрацювати гірськолижні курорти.