Після Marder та Bradley Україна отримає натівські танки: коли це станеться

Від початку 2023 року стадо відомо, що одразу три країни готові передати Збройним силам України наступальну зброю. Мова йде про Францію, Німеччина та Сполучені Штати Америки, які передадуть Україні броньовану техніку, а саме AMX-10RC, БМП Marder та БМП Bradley. Як стверджують журналісти видання Politico, передача цього озброєння відкрє шлях до передачі українській армії більш потужного наступального озброєння, а саме важких танків Leopard та Abrams.

Що відомо про передачу важкого озброєння Україні

Західні танки набагато кращі за броньовану техніку з радянського минулого України. Воно переважає за характеристиками, мобільністю, точністю та дальністю стрільби. Така зброя допоможе Збройним силам України отримати перевагу над противником.

За словами генерала Бена Ходжеса, який раніше займав пост командуючого американською армією в Європі, бойові машини піхоти Bradley спочатку створювалися для парної роботи з Abrams. Проте коментувати можливість передачі цих танків Збройним силам України танків американського виробництва або Німеччини генерал відмовився.

Київ намагається домовитися зі США про передачу важкого озброєння. в тому числі танків, від самого початку повномасштабного вторгнення окупантів. Вашингтон не поспішає задовольняти запити української сторони, пояснюючи це логічними труднощами. Крім того, танки Abrams надто часто виходять з ладу, а ремонтувати їх без відповідних запасних деталей та певних навичок українські військові не зможуть. Цього тижня також стало відомо. що Фінляндія та Польща готові надати танки Leopard, проте лише після відповідного рішення прийнятого на рівня Європейського союзу.

Також наприкінці січня наші військові почнуть навчатися керувати системами протиракетної оборони Patriot, які найближчим часом стануть на захист українського неба. Одну батарею погодилися передати США після візиту президента Зеленського до Вашингтону. Ще одну батарею передасть Німеччина, але поки невідомі терміни.