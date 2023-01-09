Окупанти будуть здивовані: американські САУ М109 Paladin вже їдуть до України

Сполучені Штати Америки вперше передадуть Україні самохідні артилерійські установки М109 Paladin. Перша партія включатиме 18 одиниць. Артилерійські установки з автоматичним наведенням були включені Пентагоном в останній пакет оборонної допомоги Україні. Повідомлення про передачу М109 Paladin було опубліковано в Twitter репортера Джека Детча з виданням Foreign Policy.

Що відомо про самохідні артилерійські установки М109 Paladin

Про передачу Збройним силам України цього виду САУ з автоматичною системою наведення стало відомо 6 січня. Про це повідомило керівництво Пентагону. Точна модифікація САУ, яку передадуть ЗСУ, не називалася. Наразі на озброєнні американської армії є установки M109A6 та модернізовані САУ M109A7. Остання модифікація була представлена відносно недавно, лише у 2012 році.

В повідомленні Джека Датча акцентується увага на тому, что раніше Збройним силам України вже було передано 160 одиниць зброї калібру 155-мм, а також 72 гаубиці з калібром 105-мм. Кількість наданих Україні артилерійських снарядів вже перевалила за мільйон одиниць.

Самохідні артилерійські установки Paladin виробляються компанією BAE Systems. Вони комплектуються 155-мм гаубицями, дальність стрільби яких коливається від 24 до 40 км. Протягом хвилини самохідна артилерійська установка М109 Paladin може робити чотири постріли. Також цей вид озброєння може похвалитися наявністю радіонавігаційної системи NAVSTAR.

Нагадаємо, що вже наприкінці цього місяця українські військові почнуть освоювати протиракетні системи Patriot. Навчання можуть проходити як в США, так і в будь-якій країні Європи. Після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтону стало відомо про надання нам батареї систем протиракетної оборони Patriot. Через декілька днів Німеччина теж заявила про передачу ще однієї батареї Patriot, але поки невідомі терміни надання цього виду оборонного озброєння. На захист українського неба американські системи ПРО стануть одразу після завершення навчання наших воїнів.