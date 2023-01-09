ЗСУ отримають американські ракети Zuni: чи змінять вони хід війни

Вашингтон включив до нового пакета оборонної допомоги авіаційні ракети Zuni. Згідно з офіційними повідомленнями Пентагону, Збройним силам України передадуть чотири тисячі одиниць цього виду озброєння. Некерована 127–мм ракета Zuni відноситься до класу “повітря-земля”.

Що відомо про технічні характеристики цього виду зброї

Ми з’ясували, що ракети Zuni – це розробка 50-х років. Тоді над їх створенням працювали інженери China Lake. Серійне виробництво цих некерованих ракет вдалося налагодити на потужностях Bridgeport Brass Company. В 1996 році виробництвом ракет Zuni по ліцензії почала займатися бельгійська компанія forges de Zeebrugge, яка належала Thales.

Некеровані ракети Zuni активно використовувалися морською піхотою та військово-морськими силами Сполучених Штатів Америки у воєнних кампаніях в період з 1960 по 1970 рік, в тому числі у В’єтнамі. Проте ці некеровані ракети зняли з озброєння ще в 80-ті роки. А тепер вони допоможуть Збройним силам України боротися з окупантами.

Для запуску ракет Zuni використовують контейнер з чотирма направляючими типу LA-10. В 1960-1970-х роках як носії для некерованих ракет американська армія використовувала гелікоптери Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II та винищувач F-16 та інші.

Технічні характеристики некерованих ракет Zuni:

довжина 270 см;

діаметр 127 мм;

вага від 46 до 61 кг в залежності від двигуна та типу боєголовки;

тип бойової частини: димова, освітлювальна, фугасна, бронебійна, осколково-фугасна;

швидкість польоту 725 м за секунду;

дальність ураження цілей – 8 км.

Наразі Збройні сили України користуються радянськими некерованими 122-мм ракетами С-13. Вони мають схожі характеристики, але помітно поступаються ракетам Zuni в дальності польоту.

Нагадаємо, що вже наприкінці січня військові Збройних сил України почнуть навчатися керувати протиракетними системами Patriot, які нададуть наші партнери зі США, а також Німеччина.