Данілов розповів, чому Росія не зможе налогодити виробництво “шахедів” на своїй території

Кремль планує почати виробництво Shahed 136 на своїй території. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова росіяни вже домовилися з Тегераном про спільне втілення проекту. Інформація української розвідки свідчить про те, що дрони-камікадзе будуть збирати в Тольятти та ще кількох російських містах.

Що ще відомо про збір шахідів

За словами секретаря РНБО у окупантів можуть бути проблеми з запуском виробництва “шахідів” на своїй території. Річ у тім, що США та інші союзники України мають в планах перекрити шляхи доставки компонентів для збірки дронів. Після перехоплення кількох іранських дронів спеціалістам влалося вивчити “начинку”. На даний час більшість розвідок світу працюють над виявленням шляхів постачання мікросхем західного виробництва Ірану, який перебуває під санкціями.

Іранські дрони використовуються російськими окупантами в якості альтернативи крилатим ракетам. З їх допомогою армія росії атакує інфраструктурні об’єкти. Згідно з даними від Міністерства оборони Росії, окупанти вже використали понад 88% безпілотників. отриманих від Іранку. Наразі в їх розпоряджені залишилося близько 90 безпілотних літальних апаратів. Проте відповідно до контракту, який росія уклала з Іраном, росія отримає ще близько тисячі дронів, в кожній партії буде по 200-300 одиниць.

Нагадаємо, що українські конструктори вже створили дрони, які будуть полювати на іранські “шахіди”. Це дозволить зберегти дороговартісні ракети від систем протиповітряної оборони, які наші військові змушені витрачати на боротьбу з дешевими безпілотники, адже росіяни запускають їх вночі, щоб унеможливими їх збиття зі стрілецької зброї чи переносних зенітно ракетних комплексів. Наразі навчання проходить понад сотня спеціалістів, які будуть керувати цими дронами-мисливцями.

Також наприкінці січня наші військові розпочнуть навчання з керуванням системами протиповітряної оборони Patriot, які нададуть наші партнери зі США та Німеччини.