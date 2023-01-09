Повістки у “Дії”: що потрібно знати призовникам про нову ініціативу

Віднедавна в Україні ввели нові правила військового обліку в умовах воєнного стану. Одне з нововведень – військовозобовязані зможуть передавати інформацію про себе військомату без особистого візиту. Достатньо встановити додаток “Дія”.

Така можливість передбачена постановою Кабінету Міністерів №1487 від 30 грудня 2022 року.

Усі військовозобовязані чоловіки, тобто громадяни віком від 18 до 60 років можуть надати інформацію про себе до територіальних центрів комплектування через портал “Дія”. Це дуже зручно, наприклад, під час зміни місця проживання. адже не доведеться витрачати час на візит до ТЦК.

Військовий облік ведеться через Єдиний державний реєстр призовників військовозобовязаних та резервістів, який формують в ТЦК, У реєстрі роблять первинний запис або ж оновлюють дані про військовозобовязаних.

Для спрощення процедури та економії часи, призовнмик, військовозобовязаний або резервіст можуть за власним бажанням подати інформацію для включення в Реєстрі під час формування декларації про місце проживання з використанням засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг “Дія”. Це стало можливо завдяки запровадженню інформації взаємодії.

Використовувати “Дію” можна буде при формуванні декларації про міце проживання, але лише за умови запровадження відповідної інформаційної взаємодії.

Проте поки терміни впровадження цієї функції не оголошуються. Їх має визначити та встановити Міністерство оборони України.

При цьому в Міністерстві цифрової трансформації заявили, що цей обмін інформацією не матиме нічого спільного з врученням повістки. Це буде добровільна передача інформації.

Нагадаємо, що нещодавно заступниця міністра оборони Ганна Маляр спростувала інформацію про мобілізацію жінок-медикинь. Зміни до закону про мобілізацію повязані лише зі спрощенням процедури обліку. При цьому до 2026 року постановка на облік не буде обовязковою навіть для жінок з медичною спеціальністю. Що стосується інших спеціальностей, то постановка на облік буде виключно добровільною.