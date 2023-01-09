Повітряні тривоги звучатимуть рідше: в Міноборони оприлюднили важливу інформацію

Міністр оборони Олексій Резніков розповів широкому загалу, скільки ракет залишилося у нашого ворога. Відповідну інфографіку він опублікував у своєму аккаунті у Twitter.

Скільки ракет залишилося в окупантів

Згідно з інформацією, яку оприлюднив міністр оборони України, стає відомо, що в російської федерації геть закінчуються запаси ракет, а саме:

балістичні ракети, вичерпано 89% запасів;

крилаті ракети “Калібр”, вичерпано 91% запасів;

протикорабельні ракети Х-22 — 66%;

протикорабельні ракети “Онікс” — 31%;

крилаті ракети Х-101 — 84%;

дрони камікадзе “Shahed-136” вичерпані на 88%.

Проте Іран може передати російській армії ще близько тисячі одиниць літальних апаратів. Також варто зазначити, що в росії все ще великі запаси ракет до комплексів С-300 та “Іскандерів” (крилатих ракет). Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що таких ракет в окупантів 83% та 44% відповідно.

Аналізуючи вище сказане, можна стверджувати, що ракетні атаки на критичну інфраструктуру України будуть все рідшими. Окупантам буде все складніше готуватися до чергових масштабних атак. Ймовірно, повітряні тривоги будуть звучати рідше, але не можна ігнорувати той факт. що окупанти активно використовують дрони-камікадзе.

Проте й вони не будуть чинити значну загрозу. Атака дронів відбувалася в перші дні нового року, тоді нашим захисникам вдалося знищити всі літальні апарати. Також українські конструктори створили унікальний дрон, який полюватиме на іранські Shahed 136. Це допоможе нашим силам протиповітряної оборони заощаджувати дорогі ракети, адже окупанти запускають дрони по цілях лише вночі, щоб їх не можна було знищити зі стрілецької зброї.

Також наприкінці січня українські військові почнуть навчатися керувати системами протиракетної оборони Patriot. Ці системи ПРО передадуть наші західні партнери, а саме США та Німеччина. Тож вже найближчим часом наше небо стане безпечнішим, а плани окупантів занурити нас у пітьму остаточно проваляться.